Vali Akbıyık, dezenfekte çalışmalarını denetledi

Vali Akbıyık, Hakkari Belediyesi ekipleri tarafından valilik hizmet binasında yapılan dezenfekte çalışmalarını yerinde denetleyerek ilgililerden bilgi aldı. Konu ile ilgili açıklama yapan Vali Akbıyık, çalışmalar kapsamında valilik hizmet binasındaki tüm birimler, koridorlar, kantin, tuvaletler, mescit, arşiv odaları, yemekhane ve asansörlerin dezenfekte edildiğini belirterek, “Hakkari Belediyesi ekipleri kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra İlimizdeki alışveriş merkezleri, çocuk oyun alanları, parklar, toplu taşıma araçları ve çarşı merkezinde yürüttüğü dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor" dedi.