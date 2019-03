Vali Akbıyık: “Eğitim önceliğimizdir”

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, hedeflerinin Hakkari'yi eğitimde son sıradan üst seviyelere çıkartmak olduğunu söyledi.

Hakkâri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Hakkâri Eğitimde Gelişim Programı (HEGEP) Tanıtımı ve Basın Buluşması Toplantısı” düzenlendi. Öğretmenevinde gerçekleşen kahvaltılı toplantıya Vali İdris Akbıyık, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Vali Yardımcısı Mustafa Pala, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve basın mensupları katıldı. Toplantıda konuşan Vali İdris Akbıyık, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulanan projelerden "Bir Kitap Bir İnsan" ile "Her Çocuk Bir Etkinlik" projelerinin daha önce görev yaptığı yerlerde uyguladığı projeler olduğunu söyledi. Bu projelerin eğitimin yan destekleri olduğunu, esas eğitimin anayasamız, kanunlarımız, Milli Eğitim Bakanlığının göstermiş olduğu 2023 Vizyonu, mevzuat, genelgeler ve sunduğu sistemle yapılan eğitim olduğunu ifade eden Vali Akbıyık, “Bu projelerle burada farkındalık oluşturacağız, destekleyeceğiz. Ana ilkelerimiz; okullarımız, okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz. Bunun dışındakilerin hepsi bizim o ana sisteme vermiş olduğumuz destekler. Buradaki amacımız iyi ve başarılı insan yetiştirmektir. Geleceğe, istihdama dönük insan yetiştireceğiz. Ama her şeyden önce iyi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, iyi bir insan yetiştireceğiz. Bu arada da önce Türkiye standartlarını sonra dünya standartlarını Hakkâri'de yakalamak için tüm kamu kuruluşlarımızla tabi ki başta okullar, öğretmenler, öğrenciler olmak üzere çalışacağız” dedi.

“Eğitim bir ekip işidir”

Eğitimin bir ekip işi olduğunu dile getiren Vali Akbıyık, “Sadece öğretmenlerin, öğrencilerin, Milli Eğitim Müdürünün işi değil. Burada İl Emniyet Müdürlüğümüzün, İl Jandarma Komutanlığımızın, Belediye Başkanlığımızın, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüzün, müftülüğümüzün, üniversitemizin eğitime çok büyük katkıları var. Yerel yönetimin, sivil toplum örgütlerinin, basının ciddi katkıları var. Herkesin elini taşın altına koyması lazım. Eğitime de zaman, kaynak ve destek ayırmamız gerekiyor. Herkesin çocuğunu, kitabı, okulu önemseyerek bu uğurda bir şeyler yapmasını istiyoruz. Tabi ki Hakkâri'mizin gelişmesi, kalkınması için çok şey yapılıyor. Turizmden tarıma kadar madencilikten diğer alanlara kadar. Ama eğitime yapılan her türlü katkı ve yatırım uzun vadede hem ilimize, hem ülkemize, hem de insanlığa esas büyük katkıyı yapacağına inanıyoruz. Artık robotların üretim yaptığı, talebe göre insanın en aza indirildiği bir sanayi sistemi. Bizim bu sanayi devrimlerini kaçırmamamız gerekir. Maalesef biri ikiyi tam zamanında yakalayamamışız. Ama bugün Türkiye hakikaten eğitimden sanayiye, sosyal, sportif, kültürel gelişmeden ekonomik gelişmeye her alanda bölgesinde ciddi bir güç. Türkiye artık dünyada da uluslararası politikada her alanda kendinden bahsettiren ciddi bir potansiyeli olan bir ülke. Cumhurbaşkanımızın ‘gönül coğrafyamız' dediği alanda ciddi bir potansiyeli var. Bu potansiyel geçmişte olduğu gibi bundan sonrada hem ilimde, hem teknolojide, medeniyette belirleyici olabilir. Bu da hiç şüphesiz bizim en iyi eğitimi vermemiz gerekiyor. Yeni teknolojik buluşlar yapmamız gerekiyor. Çocuklarımızı üretime en yüksek katkıyı sağlayacak düzeyde çağın gerekleriyle yetiştirmemiz gerekiyor. Mesele sadece Hakkâri'deki bir çocuğun meselesi değil. Bugün Afrika'daki bir mazlumun meselesi de bizim burada daha çok çalışmamızı; eğitime, kitaba, teknolojiye, geleceğe daha fazla değer vermemizi gerektiriyor. Bu projeler yeterli değil. Biz önce kendi esas müfredatımızı, örgün eğitimimizi en iyi şekilde yapacağız. Tabi ki yaygın eğitimde önemli, toplumun yetişmesi açısından. Daha sonra da bu farkındalık projeleriyle de onu çeşitlendireceğiz, başarıya katkı sağlayacağız. Önce hedefimiz Hakkâri'yi sınavlarda bir üst sıralara yükseltmek. Ben buna da inanıyorum, önümüzdeki yıl çok daha iyi durumda olacağız. Daha güzel şeyleri konuşacağız. Basın mensuplarımıza da eğitime katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Eğitim kısa süreli bir iş değil, bir süreç. Onun için atalarımız ‘beşikten mezara kadar eğitim' diyor. Bizim de hayatımızın her alanında birinci meselemiz, görevimiz, vazifemiz. Önce kendimiz için, çocuklarımız için, ailemiz için, içinde yaşadığımız toplum için eğitim olacak, kitap olacak" diye konuştu.

“Eğitim bir ülke meselesidir”

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ise, Hakkâri'deki eğitimi geliştirme adına yapmış oldukları projelerin tanıtımını yapmak ve bunları basın mensuplarıyla paylaşmak amacıyla bugün bir arada bulunduklarını söyledi. Eğitimin sadece Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığının tek başına altından kalkabileceği bir iş olmadığını ifade eden Gür, "Eğitim bir ülke meselesidir. Eğitim demek ekonomi, bilim, teknoloji, gelişmişlik, kalkınmışlık demek. Dolayısıyla biz il olarak bu noktada çok şanslıyız. Valimizin bu konuda çok ciddi destelerini alıyoruz. Her yerde, her fırsatta eğitim birinci meselemiz demesi bizim eğitim camiası olarak ayaklarımızın daha sağlam bir şekilde yere basması, daha cesaretli bir şekilde karar almamız ve aldığımız kararların arkasında durmamızı eğitim adına bir kaliteye oynamamızı getirdi. Bu nokrada valimize, kaymakamlarımıza, kurum amirlerimize saygılarımı, şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Toplantı, yapılan kahvaltıyla sona erdi.