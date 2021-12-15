Vali Akbıyık: “Eğitimde büyük mesafe kat ettik”

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari'de yaptıkları çalışmalarla eğitimde büyük mesafe kat ettiklerini söyledi.

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi (METYAP) tanıtım ve bilgilendirme toplantısına Vali İdris Akbıyık, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Karataş, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ildeki gazeteciler katıldı. Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Vali İdris Akbıyık'ın himayelerinde çok güzel hizmetler yapıldığını belirterek, bu hizmetlerden dolayı Vali Akbıyık'a teşekkür etti.

Vali Akbıyık ise Hakkari'nin eski Hakkari olmadığını belirterek, değişim ve dönüşümün yaşandığını ifade etti. Eğitimde büyük mesafe kat ettiklerini dile getiren Vali Akbıyık, “Bir zamanlar burada öğrenciler tıp fakültesi ve eğitim fakültesi kazanmazken şimdi çok sayıda öğrencimiz tıp ve eğitim fakültesini kazandı. Eğitimde çok iyi bir yere geldiğimizi söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Karataş ise 2021-2022 eğitim öğretim yılı kayıtlarının devam ettiğini söyleyerek, “Toplamda 630 öğrenci kayıtlıdır. 147 öğrenci kalfalık, 51 öğrenci ustalık, 352 öğrenci ustalık telafi programı, 35 öğrenci lise telafi programı, 45 öğrenci iş pedagojisi (usta öğreticilik) programına kayıtlıdır. Bakanlığımızın yaptığı açıklama ve teşviklerden sonra öğretmenlerimiz saha çalışmalarına çıkmış, ilimizdeki bütün meslek alanlarına ait iş yerlerini gezerek gerekli bilgilendirmeleri yapmışlardır. Bu çalışmalar neticesinde öğrenci sayımız yüzde 100'ün üzerine çıkmıştır” şeklinde konuştu.

Vali Akbıyık, TOBB Mesleki Eğitim Merkezi atölyelerini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.