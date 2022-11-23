Vali Akbıyık: “Eğitime büyük yatırım yaptık”

Hakkâri Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanların Hakkari'ye pozitif bir ayrımcılık tanıdıklarını belirterek, “Eğitime büyük yatırım yaptık” dedi.

Fiziki olarak yenilenerek modern bir hale getirilen Hakkari Anadolu Lisesi ve pansiyonunu ziyaret eden Vali Akbıyık; Vali Yardımcısı Talha Batal, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, şube müdürleri ve okul yöneticileri tarafından karşılandı. Güçlendirilen okuldaki birimleri gezerek incelemelerde bulunan Vali Akbıyık, daha sonra sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Gençlerle ve onların eğitimleriyle alakadar olmayı meslek hayatı boyunca kendine ilke edindiğini ifade eden Vali Akbıyık, “Gençlerimizin her zaman yanında olacağız. Başlattığımız ‘Bir Kitap Bir İnsan' projesi ile gençlerimizin okuma kültürüne katkı sunmak için çalışmaya devam edeceğiz. Sizlere önerim, onlarla buluştuğunuz zaman, sizleri büyülü dünyalara götürecek ve sizleri yalnız bırakmayacak olan kitaplar, en iyi dostlarınız. En büyük hedefiniz de çalışkan, onurlu ve saygıdeğer bir insan olmak olsun" dedi.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından güçlendirilmesi, bakım ve onarım işleri tamamlanan okulda incelemelerde bulunan Vali Akbıyık, "Fiziki açıdan fazladan derslik sayısına ulaşarak modern ve estetik görünüme kavuşan Hakkâri'deki okullarımız, çok iyi imkanlara kavuşuyorlar. Bu okulumuz da depreme dayanıklılık açısından bu yıl elden geçirildi. Bu bina ile beraber bu yaz tatili boşluğundan da faydalanarak, 11 okul binamızı ve pansiyonlarını depreme tamamen dayanıklı hale getirdik. Hakkâri'deki okullarımızı güvenli hale getirme çalışmalarımız devam edecek. Hakkari bu konuda çok şanslı. Cumhurbaşkanımız olsun, Milli Eğitim Bakanımız ve diğer bakanlıklarımız olsun ilimize pozitif bir ayrımcılık tanıyorlar. Buradan şükranlarımızı sunuyoruz. Biz bu okullarımızın pansiyonlarını, eğitim binalarını, diğer sosyal etkinlik alanlarını da tamamen elden geçirdik. Başta Milli Eğitim Müdürü olmak üzere ekipteki tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Öğretmen arkadaşlarımız da ilimizde başlattığımız eğitim seferberliğinde gayretli çalışmalarıyla bizleri son derece memnun etmişlerdir. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü şimdiden kutluyorum" diye konuştu.