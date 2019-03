Vali Akbıyık, emekli korucuları ile bir araya geldi

Valilik Konferans Salonunda Vali İdris Akbıyık, başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epçim, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, güvenlik korucuları temsilcileri ve emekli köy korucuları katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Vali İdris Akbıyık, il ve ilçelerden gelerek toplantıya iştirak eden emekli köy korucularına teşekkür etti. Gerçekleştirecekleri toplantıda emekli köy korucularının sorun ve taleplerini dinleyeceklerini ifade eden Vali Akbıyı, "Sizlerin bu memlekete canınızla kanınızla büyük hizmetleriniz var. Burada huzur, asayiş, güvenlik varsa bunun en büyük mimarları jandarmamızın, askerimizin, polisimizin yanında kesinlikle köy korucularıdır. Benim ailemde korucu ailesi. Hemen hemen hepsi Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Çavuşlu köyünde. Benim ağabeyimde, amcalarımda koruculuktan emekli. Onun için sizlerin problemi ile sadece bir Kaymakam, Vali olarak değil bir korucu yakını olarak da ilgileniyorum. Bugünde burada ilimizde sizlere özel ne tür problemler var, onları beraber konuşacağız. İlimizde şuanda devam eden 7 bin güvenlik korucumuz, 3 binin üzerinde de emekli korucumuz var. Yani 10 bin civarında koruculukla ilgili mesleği olan insanımız var. Buda ailelerin fertleriyle beraber değerlendirilirse koruculuk burada yaklaşık 40-50 bin kişiye hitap ediyor" dedi.

1984 yılından beri çok acılar üzüntüler yaşandığının altını çizen Vali Akbıyık, "Şu anda 600'ün üzerinde Hakkârili korucu veya korucu yakını şehitlerimiz var. Birçoğu gazi oldu. Bayrak için bu vatan için hiç biriniz çekinmeden güvenlik güçlerimizin yanında canınızı, kanınızı her şeyinizi veriyorsunuz. Tabi ki bunu yaparken toplum içerisinde de hukuk çerçevesinde suç işlenmesinin önlenmesinden tutunda iyi bir vatandaş olmanın gereği neyse onu da yapmamız gerekiyor. Birazdan hepinizin problemlerini alacağız. İnşallah biz arzu ediyoruz ki Hakkâri'de bugün olduğu gibi yarında hizmetler konuşulsun, güzellikler konuşulsun. Gerçekten ilimizde son yıllarda güzel hizmetler yapıldı. İlimiz merkezinde Belediye Başkan Vekili Cüneyt bey döneminde içme suyu, asfalt, kanalizasyon sorunu giderildi. Tabi ki bunların devamı var, daha yapılacak. Kış mevsimi çetin geçti mutlaka yollar yeniden elden geçecek. İçme suyu daha kaliteli olacak. Doğalgaz gelecek. Yine birçok park, bahçe, prestij caddesi, çocuk oyun merkezleri, kadın destek merkezleri yani İstanbul'daki, Malatya'daki vatandaş nasıl yaşıyorsa Hakkâri'de doğan her çocuğun her vatandaşın hakkı da bu refahta bu ayarda yaşamaktır" diye konuştu.

İlde eğitim alanında, kültür alanında, spor alanında ve birçok alanda yatırımlar ve hizmetlerin olduğunu ifade eden Vali Akbıyık, "Şuanda Yüksekova'da 15 tane okul inşaatı var. TOKİ 763 tane konut yapıyor. 300 tane polis lojmanı yapılıyor. Bunun yanında sağlık alanında ilimizi ziyaretlerinde Cumhurbaşkanımız da konuşmalarında belirtti. İlimiz merkezinde ve Yüksekova'da ek devlet hastaneleri yapılacak. Derecik ilçemizdeki devlet hastanesi bitmek üzere. Yine 112 Acil Sağlık Merkezimiz, İŞGEM yani burada sayamayacağımız çok sayıda proje devam ediyor. İlimizde hizmet veren çok güzel bir kayak merkezimiz var. Geçenlerde kayak merkezinde gerçekleştirdiğimiz kar festivaline 7 bin kişi katıldı. Kayak merkezinde bir otel yapacağız. Bunun da proje ihalesini yaptık. Hakkâri'nin Ortadoğu'nun bir turizm merkezi olmasını istiyoruz. Yani Van'ın, Şırnak'ın, Irak'ın, İran'ın. Bunun içinde her türlü potansiyel var. Burası İsviçre gibi yâda dünyanın başka yerleri gibi dağ sporlarında, kış sporlarında bir merkez olabilir. Tabi bütün bunların şartı da burada huzurun güvenliğin olmasıdır. Hükümetin gözü sürekli Hakkâri'de. Biz bir talepte bulunduğumuz anda kesinlikle yerine geliyor. İnşallah Hakkâri güzelliklerle başarılarla anılacak. Kadınlar 1. Lig'de mücadele eden bayan futbol takımımız var. Polis Gücü'nde, amatör spor kulüplerinde binlerce sporcumuz var. Artık terörün şiddetin gündemimizden çıkmasını arzu ediyoruz. Onun için de sizlerin hem genel problemlerini hem bu konularda söyleyecekleriniz varsa o amaçla bugün toplandık. Toplantıya iştirak etmenizden dolayı hepinize tekrar teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epçim ise, koruculuk görevinin önemine değinerek, Hakkâri'nin güzel hizmetlerle anılmasını istediklerini belirtti.

Daha sonra geçilen toplantıda, emekli köy korucularının sorun ve talepleri dinlenildi.