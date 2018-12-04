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Vali Akbıyık, engellilerin basketbol maçını izledi

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Bölgesel Lig D Grubu 2.

sırada mücadele eden Sümbül Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol maçını izledi.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün kapalı spor salonunda oynan basketbol müsabakasını Vali Akbıyı'ın yanı sıra Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Salih Kaya, İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara ve bazı vatandaşlar izledi.


Maçın ardından Vali Akbıyık, tebrik ettiği sporcuların 3 Aralık Dünya Engeliler Günü'nü kutlayarak başarılar diledi.

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