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Vali Akbıyık, Esendere Gümrük Kapısında incelemede bulundu

Hakkâri Vali İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesinde bulunan Esendere Gümrük Kapısında incelemelerde bulundu.


Vali Yardımcısı Mustafa Duruk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte Yüksekova ilçesini ziyaret eden Vali Akbıyık, beraberindeki protokol üyeleriyle Esendere Gümrük Kapısını ziyaret etti.


Gümrük Müdürü Olgun Toprakçı, Esendere Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Başçavuş Deniz Karatay ve Esendere Gümrük Sınır Kapısı yetkilileri tarafından karşılanan Vali Akbışık, sınır kapısında incelemelerde bulundu.


İran'a giriş-çıkışların yapıldığı sınır kapısı ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Akbıyık, buradaki incelemelerinin ardından ilçeden ayrıldı.

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