Vali Akbıyık fotoğraf kursuna katılan kursiyerlerin sertifikalarını verdi

Vali Akbıyık, Çukurca Kaymakamlığı ile Türkiye Fotoğraf Vakfı tarafından 25-26 Mart tarihleri arasında düzenlenen temel fotoğraf eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet ederek aldıkları eğitim kapsamında çektikleri fotoğrafları inceleyen Vali Akbıyık, çekilen fotoğrafların çok beğendiğini ve Çukurca'dan fotoğrafçı veya gazeteci çıkacağına inandığını söyledi. Vali Akbıyık, 120 öğrenciye Temel Fotoğraf Eğitimi veren Türkiye Fotoğraf Vakfına üyelerine teşekkür ederek daha sonra öğrencilere sertifikalarını dağıttı.

Vali Akbıyık, daha sonra beraberindeki protokol üyeleri, Çukurca Aile Destek Merkezini ziyaret ederek buradaki kadın kursiyerler tarafından üretilen el sanatlarını yakından inceledi.