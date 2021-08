Vali Akbıyık, geleceğin ressamlarına başarılar diledi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Kent Park'ta düzenlenen ‘Hakkari Gençlik Merkezi Sanat Günleri' etkinliğini ziyaret ederek geleceğin ressamlarına başarılar diledi.

Vali Akbıyık, resim etkinliğine katılan gençleri ziyaret ederek, yaptıkları çalışmaları yakından inceledi. Çalışmalar hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ve Gençlik Merkezi Müdürü Şemsettin Uçar'dan bilgi aldı. Vali Akıyık, böyle güzel bir etkinlik düzenleyen gençlik merkezi ve emeği geçenlere teşekkür ederek, "Geleceğin ressamlarına başarılar dilerim" dedi.

Müdür Yıldırım, "Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hakkari Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren sanat kulübümüz bünyesinde resim çalışmaları, mürekkep sanatı, naht sanatı gibi alanlarda, usta öğreticilerimiz ve gönüllü gençlerimiz tarafından eğitimler verilmektedir. Gençlik merkezimiz bünyesinde verdiğimiz bu kursları, Sanat Günleri adı altında kent parka taşıdık. 4 gün sürecek etkinliğimizin amacı gençlik merkezimizin ilimizde oluşturduğu sanatsal altyapıyı sanatı her alanına etki edecek bir bakış açısıyla gönüllü gençlerimiz öncülüğünde her yaştan sanatsever hemşehrilerimiz ile ilimiz ve ilimiz dışındaki her yere sanatın gücünü kullanarak kültürel değerlerimizi tanıtmak. Kurum olarak sportif faaliyetler, sayısız kültürel ve sanatsal faaliyetlerimizin yanı sıra vermiş olduğumuz akademik eğitim ve kurslarla da gençlerimizi üniversitelerin ilgili alanlarına da hazırlıyoruz. Gençlik Merkezi Sanat Günleri kapsamında dışarıya taşıdığımız atölyelerimiz 3 gün boyunca kent parkta sanatsal çalışmalar yürütülecek. Yürütülecek bu çalışmalar 4. gün belediye binasının önünde sergilenecek halkımız ve sanat severlerin beğenisine sunulacak. Bizlere bu güzel ortamı sağlayan başta Sayın İdris Akbıyık, Gençlik merkezi müdürlerimiz, liderlerimize, gönüllü gençlerimize, kurs hocamız Erdi Güre ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.