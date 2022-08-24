Vali Akbıyık: "Hakkari eğitimde kendi hikayesini yazmaya başladı"

Verdiği desteklerle kentte eğitim seferberliği başlatan Hakkari Valiliği ve Hakkari Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı'nda LGS'de ilde ilk üçe giren ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda başarılı olarak çeşitli tıp fakültelerine yerleşen 26 öğrenciyi ödüllendirdi. Vali İdris Akbıyık yaptığı konuşmada, "Bugün, bu şehir, sizin sayenizde güçlü bir şekilde kendi hikayesini yazıyor. Başarınız ile şehre heyecan getirdiniz" dedi.

Valilik Salonu'nda düzenlenen 'LGS ve YKS Ödül Programı'nda, 3'ü LGS, 26'sı tıp fakültesi kazanan öğrenciye çeşitli hediyeler dağıtıldı. Ödül töreninde konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, öğrencileri tebrik ederek, “Sizden sonra gelenler için çok büyük bir modelsiniz” diyerek emeklerinin ve başarılarının önemini vurguladı.

Hakkari'de artık başlıklar ve gündemin değiştiğini ifade eden Vali Akbıyık, "Hakkari, eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında öne çıkmaya başladı. Bir atasözümüzde vurgulandığı gibi ‘Bir elin nesi var, iki elin sesi var.' İlimizde ise 4 bin 535 eğitim neferinin eli, bu ağır yükün altında, eğitime destek veriyor. Bütün bu desteklerle bu şahane tablo ortaya çıkıyor. Bu güzide şehrimizde, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' yaklaşımıyla hareket ediyoruz. Eğitimde, sağlıkta, güvenlikte, önce insan dedik. Biz insanı merkeze alan bir yönetim anlayışını ortaya koymaya çalışıyoruz, Milli Eğitim Bakanlığı'mızın vizyonunda önemle üzerinde durduğu fırsat eşitliğine çok önem veriyoruz. İlimizde, eğitim yatırımlarına öncelik vererek, fiziki şartları iyileştirdik. Akademik, kültürel ve sportif başarıyı hedefledik. Öğretmen sayısının arttırılması, nitelik ve nicelik konusunda, büyük bir yoldan gelindi. Amacımız, öğrencilerimizin yeteneğini geleceğe taşımak" dedi.

"Bu şehir eğitimde kendi hikayesini yazmaya devam edecek"

Vali Akbıyık konuşmasının devamında “Şehri anlatırken bu düzey yoğun başarı hikayelerine rastlamıyorduk. Bugün, bu şehir, sizin sayenizde güçlü bir şekilde kendi hikayesini yazıyor. Başarınız ile şehre heyecan getirdiniz. Gece gündüz büyük bir gayretiniz vardı. Planlama, hedef, disiplin olmadan bu başarıyı yakalayamazdınız. Annenizin babanızın büyük fedakarlıkları var. Öğretmenlerinizin büyük bir emeği var. Bana sorarsanız hangi işi yaparsanız, o işi severek yapın; çünkü sevdiğiniz alana yönelmek çok önemli, başarı öyle gelir. Valilik olarak merkez ve tüm ilçelerimizde eğitim için ilimizin bütün imkanlarını seferber ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, şube müdürleri, okul müdürleri, başarılı öğrenciler ve velileri katıldı. Programın sonunda Vali Akbıyık, öğrencilere hediyeler verdi.