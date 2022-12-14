Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, "Hakkari gelişiyor ve dönüşüyor" dedi.

Vali Akbıyık, belediye tarafından Mukaddes Akar Caddesi'nde 1500 metrekare alanda inşa edilen ve projesi Diyarbakır'daki kapalı hanlardan esinlenerek yapılan ve içerisinde 32 dükkan, lokanta ve umumi WC'lerin bulunduğu Tarihi Taş Görünümlü Kapalı Halk Pazarı'nda incelemelerde bulundu. Burada konuşan Vali Akbıyık, "Hakkari gelişiyor ve dönüşüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarımızın desteğiyle kentte güzel hizmetler yapılıyor. Kentin eğitim, sağlık ve diğer alanlarda iyi durumda. Hakkari Belediyesi olarak eski halk pazarını yıktırarak yerine 32 iş yeri, lokanta, kafeterya ve umumi WC'nin bulunacağı taş görünümlü belediye hanı inşa ettik. İçerisinde 32 iş yeri, lokanta, kafeterya ve umumi WC'nin bulunduğu 1500 metrekare kapalı alana sahip taş görünümlü belediye hanı çalışmaları son aşamaya geldi” dedi.

Vali Akbıyık'a Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Belediye Özel Kalem Müdürü Ahmet Karaçalı, firma sahibi Hekim Yıldız eşlik etti.