Vali Akbıyık, Hakkari İl Özel İdare çalışanları ile iftarda buluştu

İl Özel İdaresi bahçesinde düzenlenen iftar programına Vali İdris Akbıyık'ın yanı sıra Vali Yardımcıları Cüneyt Epcim, Mustafa Pala, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Özel İdaresi personeli katıldı. Vali AKbıyık, İl Özel İdaresi çalışanlarıyla birlikte iftar yaparak bir süre sohbet etti. Daha sonra bir konuşma yapan Vali Akbıyık, "Ramazan ayınız hayırlı olsun. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Mübarek Ramazan ayını inşallah bitiriyoruz, son 10 güne girdik. Bugün de iftarımızı İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin düzenlediği İl Özel İdaresi personelleriyle beraber yapıyoruz. Her gün toplumun farklı bir kesimine gitmeye çalıştık. Engellilerle, muhtarlarla, şehit aileleriyle, üs bölgelerindeki asker ve polisimizle, öğrencilerimizle toplumun her kesimine dokunmaya, ulaşmaya çalıştık. Bugün de köylerimizin altyapısında, yollarında, suyunda, çevresinde emeği geçen siz değerli personellerimizle birlikteyiz. Bizler mutluyuz, inşallah sizler de mutlu olmuşsunuzdur. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Önümüzde kısa bir yaz dönemi var. İnşallah büyük gayretle yollarımızı, sularımızı ve her türlü problemini gidereceğiz, daha iyi hizmet yapacağız. Hepinize afiyet olsun" dedi.

Ardından Türk İş Sendikası Hakkâri İl Temsilcisi Murat Çatal ve Yol İş Sendikası Van 2 No'lu Şube Genel Sekreteri Mahmut Akdağ, Vali Akbıyık'a isminin kilim üzerine nakşedildiği isimlik hediye etti. İftar programının ardından Vali Akbıyık, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte çarşı merkezini gezerek vatandaşlarla bir araya geldi.