Vali Akbıyık: “Hakkari tarihin en büyük yatırımlarını alıyor”

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında "2022 Yılı KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıya Vali Yardımcı Mustafa Emre Kılıç ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar ile ilgili kurum amirleri katıldı. Vali Akbıyık, Hakkari'nin tarihin en büyük yatırımlarını almaya devam ettiğini söyledi. Vali Akbıyık, "2022 yılında ayrılan 35 milyon 21 bin 540 TL ödenekle 28 yol, 21 içme suyu ve 2 atıksu projesi olmak üzere toplam 51 proje yapılması planlanmaktadır" dedi.

Basına kapalı olarak devam eden toplantıda, KÖYDES bünyesinde Hakkari merkez ve ilçelerinde 2021 yılında yapılan ve 2022 yılında yapılması planlanan yatırımlar değerlendirildi.