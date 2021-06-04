Vali Akbıyık: “Hakkari tarihinin en yüksek yatırımlarını alıyor”

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari'nin tarihinin en yüksek yatırımlarını aldığını belirterek, eğitim alanında da büyük bir gelişme kaydettiklerini söyledi.

Vali Akbıyık ve eşi Sevim Akbıyık, Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce “Hayat Boyu Öğrenme Haftası” kapsamında düzenlenen yılsonu sergisi düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali İdris Akbıyık, eğitim faaliyetlerinin en önemli ayağının halk eğitim merkezlerinde verilen kurslar olduğunu ifade etti. Pandemi sürecine rağmen bu kursların Hakkari'de oldukça başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Vali Akbıyık, “Biz Hakkari'ye ilk geldiğimizde, en önemli problem eğitimdir, kitaptır, okuldur dedik. O anlayış ile yola çıktık. Allah'a şükür şu anda Hakkari eğitim alanında çok iyi durumdadır. Biz 2,5 yılda 39 projeyi hayata geçirdik. Sadece Yüksekova'da 20 civarında okul yaptık. Hakkari'de 5 yıldızlı otel ayarında öğretmenevi yaptık” dedi.

Eğitimin bir ekip işi olduğunu dile getiren Vali Akbıyık, “Hakkari sınavlarda son sıradaydı. Allaha şükür şimdi 70'lere doğru indik. Kitap insan kadar, insan kitap kadar kıymetlidir derken herkes bir kitap okudu ve okuttu. Hakkari okudu. Ben sadece selam verdiğim çocuklara 15 bin kitap verdim” ifadelerini kullandı.

Kadınlara ve engellilere yönelik istihdam sağlayan iki önemli projelerinin de olduğunu belirten Vali Akbıyık, Hakkari kilimini yaşatmak için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerinin altını çizdi. Akbıyık, “Hakkari kilimi ile ünlü ve kilimi mutlaka geliştirmemiz, yaşatmamız ve çocuklarımıza öğretmemiz gerekiyor. Bu çerçevede kilimle ilgili projelerimiz devam ediyor. Proje sayesinde 300 civarı istihdam oluşturacağız. Hakkari tarihinin en yüksek yatırımlarını alıyor. İşte doğalgazdan TOKİ konutlarına kadar, yine organize sanayiden tekstil kentlere kadar, alt yapı ve üst yapı çalışmaları var. Belediye olarak da daha yaşanabilir bir Hakkari için tüm çabamızla, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlarımızın Hakkari'ye vermiş oldukları desteklerle Hakkari halkı ile devam ediyoruz. Ben bu duygu düşüncelerle el emeği göz nuru bu eserlerden oluşan sergi için çaba sarf eden, gayret sarf eden kadınlarımız başta olmak üzere herkesi kutluyorum” diye konuştu.

Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu gösterisinin ardından Vali Akbıyık sergi açılışını gerçekleştirerek stantları gezdi.

Serginin açılışına Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete, AK Parti İl Başkanı A. Mütalip Özbek, CHP İl Başkanı Nazım Demir, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, İYİ Parti İl Başkanı Yaşar Yorulmaz, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Halk Eğitim Merkezi Müdiresi Yurdagül Timur, kurum müdürleri ve kursiyerler katıldı.