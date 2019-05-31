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Vali Akbıyık: "Hakkari'de hayat var"

Hakkari’deki Ramazan gecelerine katılan Vali İdris Akbıyık, "Hakkari’de hayat var" dedi.

Hakkari'deki Ramazan gecelerine katılan Vali İdris Akbıyık, "Hakkari'de hayat var" dedi.


Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Ramazan ayında çarşı merkezinde gece geç saatlere kadar eğlenen vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Akbıyık ve beraberindeki protokol üyeleri, bir süre dolaştıkları çarşı merkezinde vatandaşlarla çay içip birlikte sohbet etti. Trafiğe kapatılan caddelerde aileleri ile birlikte gece geç saatlere kadar dolaşarak eğlenmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, Vali Akbıyık ve beraberindekilere uçkun, mısır ve çay ikramında bulundu. Vatandaşlar, sorun ve taleplerini de dinleyen Vali Akbıyık ve beraberindekilere teşekkür ederek, Hakkari'de güzel şeyler yaşandığını belirtti. Bir televizyon kanalına açıklamada bulunan Vali Akbıyık da, "Huzur ve güvenliğin hakim olduğu Hakkari'de hayat var, herkesi burayı görmeye davet ediyorum" dedi.

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