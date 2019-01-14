Vali Akbıyık: “Hakkari'nin yüzde 62'si kaçak elektrik kullanıyor”

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Valisi İdris Akbıyık, yüksek gelen faturaların kaçak kullanımdan kaynaklandığını belirterek, “Hakkari'nin yüzde 62'si kaçak elektrik kullanıyor” dedi.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, beraberindeki Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Öztürk, İl Emniyet Müdürü S. Süleyman Dilberoğlu ve bazı mahalle muhtarlarıyla Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Hakkari İl Müdürlüğünü ziyaret etti. VEDAŞ İl Müdürü İsmail Özdemir ve şirket çalışanları tarafından karşılanan Vali Akbıyık ve beraberindekiler, kaçak kullanım ve yüksek gelen faturalar hakkında bilgi aldı. Vali İdris Akbıyık, VEDAŞ İl Müdürlüğüne hem iadeyi ziyaret hem de kendilerine sunulacak bilgilendirme için geldiklerini belirterek, “Son zamanlarda vatandaşlarımızdan valiliğimize elektrik faturaları ile ilgili sık sık çeşitli yakınmalar geliyor. Müdürlüğümüzü hem kayıp kaçakla ilgili hem de Hakkari merkez ve ilçelerimizde elektrik dağıtımı ve yapılan çalışmalar ve kış şartları ile ilgili bilgi alacağız” dedi.

“İl genelinde 69 bin abonemiz var”

Vali Akbıyık'a bilgi veren VEDAŞ Hakkari İl Müdürü İsmail Özdemir, il genelinde 69 bin elektrik aboneleri bulunduğunu söyledi. Özdemir, “2017 yılı sonu itibarı ile kaçak elektrik kullanımı yüzde 72 oranındaydı. 2017-2018 yılı şu anki değerlendirmelerimiz yüzde 62 oranındadır. 10-11 puan farkı görünüyor, o da yaptığımız akıllı şebeke ve terfi çalışmasıdır. Bilindiği üzere bizim bölgenin genelinde sayaçlara müdahale ediliyor ve üzerinde oynama yapılıyor. 3 ayda ise elektriğe yüzde 40 oranında zam gelmiştir” dedi.

“Hakkari'nin yüzde 62'si kaçak elektrik kullanıyor”

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Akbıyık ise Hakkari genelinde yüzde 62 oranında kaçak elektrik kullanımı olduğunu belirterek, “Yüksek gelen faturalar, kaçak kullanımdan kaynaklanıyor. Burada vatandaşın yapması gereken öncelik, kaçak elektrik kullanmayacaklar. Çünkü apartmanda nötr farzdan dolayı bir kişinin kaçak elektrik kullanması tüm aboneleri etkiliyor. İkincisi de yanlış tesisatlardan kaynaklı, bunların da hızlı bir şekilde tespit edilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.