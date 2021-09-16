Vali Akbıyık, “Hakkari'ye tarihi yatırım yapıldı”

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yaklaşık 39 proje hayata geçirdiklerini ve 25 proje ise devam ettiğini ifade ederek, "Bunların büyük çoğunluğu da okullarımız. Yani tarihte böyle bir yatırım, böyle bir hizmet eğitim alanında atılmadı" dedi.

Hakkari'de İlköğretim Haftası dolayısıyla kutlama programı valilik önünde bulunan Atatürk Anıtına İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür tarafından çelenk sunulması ve saygı, istiklal Marşının okunması ile başladı. Program Gazi Mahallesinde bulunan Sermaye Piyasası Kurulu İlkokulu Bahçesi'nde devam etti. Programda bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, "Bizler, Hakkari Milli Eğitim camiası olarak bugün 371 okulumuzda 68 bin 900 öğrencimiz ve 3 bin 200 kişilik maarif ordumuzla salgına yönelik aldığımız hassas tedbirlerle sınıflarımızın kapılarını binlerce öğrencimize açtık. Geleceğe doğru bu yürüyüşümüzde, eğitimi en öncelikli meseleleri olarak gören Valimizin zatıalileri himayelerinde, yeni eğitim-öğretim yılı için bütün iş ve işlemler tamamlamış bulunmaktayız. Gözlerinizde, okula başlamanın heyecanını, sevincini ve ışıltısını görüyor, bu ışıltıyı hiç kaybetmemenizi diliyorum. Yolunuz aydın, bahtınız açık olsun” dedi.

Velilere seslenen Gür, "Her çocuğun içinde bin tohum var. Bu tohumlara su verir gibi ilgi gösterdiğimizde başı göklere değen ağaçlar oluyor. Çocuklarınıza değer verin, sahiplenin ve onlara değerli olduklarını hissettirin. Bizler, sizler yanımızda olduğunuzda daha güçlüyüz," şeklinde konuştu.

“Hakkari'ye tarihi yatırım yapıldı”

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili, Hakkari'de 10 gündür eğitim ve öğretime devam ettiklerini söyledi. Eğitim öğretimin başlamasıyla kentte hayat geldiğini ifade eden Vali Akbıyık, ''Biz Hakkari'de hayat var diyoruz bu hayatın en önemli parçaları bu dünya en güzeli, en kutsal varlıkları, geleceğimiz çocuklarımız. Hakkari'ye ilk geldiğimiz gün birinci meselemiz eğitim dedik. Kitap dedik ve bu çerçevede valiliğimizin tüm imkanlarını, kamu kurum ve kuruluşların tüm imkanlarını çocuklarımız için seferber ettik. Yaklaşık 3 yıllık bir süreçte Hakkari'nin Derecik'ten Çukurca'ya, Şemdinli'den Durankaya' ya kadar bütün ilçelerin beldelerin, köylerin okulların fiziksel eksikliklerini giderdik. Yaklaşık 39 proje hayata geçirdik. 25 proje ise devam ediyor. Bunların büyük çoğunluğu da okullarımız. Yani tarihte böyle bir yatırım, böyle bir hizmet eğitim alanında atılmadı” dedi.

Bu yatırımların büyük bir başarı olduğunun altını çizen Vali İdris Akbıyık, “Ben buradan Hakkari'ye her zaman ayrıcalık tanıyan Cumhurbaşkanımıza Milli Eğitim bakanlarımıza ve tüm hükümete teşekkür ediyorum. Bizlerde bu çabalara layık olmak için burada büyük bir gayret ve seferberlik başlattık. İnşallah sizlerin başarısıyla da devam edecek. Tabi bu seferberliğinde sonuçlarını alıyoruz. Lise ve üniversite sınavlarında yine bölgesel ülke çapında yapılan sportif müsabakalarda Hakkari çok iyi sonuçlar alıyor. Yaklaşık 3 yıl önce tıp fakültesi kazanan bir tane dahi öğrenci yoktu. Şuanda Allah'a şükür 20'ye yakın öğrenci var. Yine lise sınavlarında Türkiye derecesi yapacak kadar başarılı çocuklarımız var. Eğitim ve öğretim seferberliğine bütün paydaşlara devam edeceğiz. 2021-2022 eğitim öğretim yılının Hakkarimize, ülkemize ve dünyaya hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Program şiir, müzik ve dans gösterimi ile Halk oyunları ekibinin gösterimi ile devam etti. Etkinliğin sonunda Vali Akbıyık ve protokol üyeleri öğrencilerle beraber okul bahçesine fidan dikti. Etkinliğe, bazı kurum müdürleri, Milli Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri, okul müdürleri, öğretmen, öğrenciler ve velileri katıldı.