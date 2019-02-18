Vali Akbıyık, halk oyunları ekipleriyle halay çekti

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kapalı spor salonunda düzenlenen halk oyunları yarışmasını Vali Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet İşgüzar, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, kulüp yetkilileri ve çok sayıda vatandaş izledi. Merkez ve ilçelerden 3 kategoride toplam 17 ekibin katıldığı yarışmada dereceye giren kulüpler, 9 Mart'ta Van'da düzenlenecek olan bölge yarışmasında Hakkari'yi temsil edecek.

Yanına gelen çocuklarla yakından ilgilenip oyuncak hediye eden Vali İdris Akbıyık, daha sonra dereceye giren kulüplere ödüllerini vererek onlarla birlikte halay çekti.