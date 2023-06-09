Vali Akbıyık halkın sorun ve taleplerini dinledi

Hakkari'de en uzun görev yapan valilerin başında gelen Vali İdris Akbıyık, halkın sorun ve taleplerini dinlemeye devam ediyor. Merkez başta olmak üzere üs bölgeleri, ilçeler, beldeler, köyler ve sırındaki mezraları ziyaret etmeye devam eden Vali Akbıyık, şehit aileleri başta olmak üzere birçok ailenin evine de konuk oluyor. Cuma namazları çıkışlarında yöre halkı ile bir araya gelip onlara sarılarak yaşlıların ellerinde öpen Vali Akbıyık, halkın sorun ve taliplerini ise yerinde dinleyip not alıyor. Eğitime büyük önem veren Vali Akbıyık, yanına gelen çocuklara ise kitap ve çeşitli hediyeler veriyor.

Vali Akbıyık'ın yöre halkı tarafından takdir edildiğini belirten vatandaşlar, halkla iç içe olduğunu ve samimiyetinin yörede memnuniyetle karşılandığını ifade ettiler. Vatandaşlar, "Hakkari Valisi çok farklı bir kişiliğe sahiptir. İnsanlara olan sevgisi bizlere ayrı bir heyecan veriyor. Evlere konuk oluyor, taziye ve düğün törenlerine katılıyor. Gördüğü vatandaşları kucaklıyor. Yanına gelen çocuklarla ilgilenerek kitap ve oyuncaklar hediye ediyor. Devletin valisi hizmet ve halkla olan diyalogu ile takdir topluyor" şeklinde konuştular.

Vali Akbıyık, çarşı merkezindeki vatandaşlarla da bir araya gelerek sorun ve taleplerini yerinde dinledi.