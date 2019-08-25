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Vali Akbıyık, hastanede tedavi gören polisleri ziyaret etti

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, ihbara gittiği sırada uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan Yüksekova Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Acar ve polis memurlarını ziyaret etti.


Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesinde hırsızlık ihbarına gittiği sırada uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralanan İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Acar ve hafif yaralanan polis memurlarını hastanede ziyaret etti. Yetkililerden yaralıların durumları hakkında bilgi alan Vali Akbıyık, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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