İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Akbıyık, İkiyaka Dağları'ndaki çalışmaları denetledi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İkiyaka Dağları’nda başlatılan çalışmaları denetledi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İkiyaka Dağları'nda başlatılan çalışmaları denetledi.


Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu bölücü terör örgütünden temizlenen İkiyaka Dağları'nda yer alan 3450 rakımlı Göllerbaşı ve Düztepe Üs Bölgelerini ziyaret eden Vali Akbıyık, burada yapımı devam eden bina, kule, içme suyu ve elektrik şebekesi çalışmalarını yerinde denetledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Akbıyık, daha sonra bölgeden ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.