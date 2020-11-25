Vali Akbıyık, jandarma sosyal tesisinin temelini attı

Terörle mücadelede büyük başarılara imza atan İl Jandarma Komutanlığı personel için inşa edilecek 4 katlı sosyal tesisin temeli kurban kesimi ve duaların ardından Vali Akbıyık tarafından atıldı.

Temel atma törenine Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın katıldı.