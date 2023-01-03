Vali Akbıyık kadın takımını makamında kabul etti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı sporcularını makamında kabul etti.

Kadın Futbol Süper Ligi'ne 6 yıl önce yükselen ve başarılı bir performans sergileyen Hakkarigücü, şampiyonluğu hedefliyor. Aldıkları başarılı sonuçlarla ligde namağlup unvanını koruyan mavi beyazlı ekip, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret ederek üzerinde İdris Akbıyık yazılı takım formasını hediye etti.

Vali Akbıyık, takım başkanları ve oyuncuları makamında kabul ederek bir süre sohbet edip başarıların devamını diledi.