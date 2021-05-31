Vali Akbıyık, kayak merkezini ziyaret etti

Vali Akbıyık, inşaat çalışmalarına başlanan otelin 120 yataklı olacağını belirterek, "50 odalı, 36 standart, 2 suit olmak üzere 120 yataklı olacak. Hakkari Merga Bütan Kayak Merkezi kış turizminde önemli bir yer alacak. İnşallah 2023'e kadar çok farklı bir Hakkari karşımıza çıkacak. Hakkari Kayak Turizmiyle Dünyaya Açılıyor projesi kapsamında Mergabütan Kayak Merkezindeki otel inşaatı devam ediyor" dedi.