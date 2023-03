Vali Akbıyık: “Kimse Hakkari halkını paniğe sevk etmesin”

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari'de “deprem olacak” diye halkı paniğe sevk edenlere tepki göstererek, “Devletimiz her türlü önlemi almıştır" dedi.

“İl Afet Risk Azaltma Planı Değerlendirme” toplantısı Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında yapıldı. Burada konuşan Vali Akbıyık, “deprem olacak” diye halkı paniğe sevk edenlere tepki göstererek, “Devletimiz her türlü önlemi almıştır. Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde depremin olduğu andan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarla büyük bir seferberlik başlatıldı. Maddi ve manevi destek deprem bölgesine sağlandı. Hakkari halkı ve kamu kuruluşları olarak deprem bölgesine toplam 137 kamyon insani yardım gönderdik. Bu yardımlar bundan sonra da devam edecek. Yüzlerce araç gereç deprem bölgesine sevk ettik. Şu anda Hakkari'mizde bin 581 depremzede bulunuyor. 64'ü yurtlarımızda kalıyor her türlü ihtiyaçları devletimizin imkanları ile karşılanıyor. Bin 517 kişi de Hakkâri'deki yakınlarının yanında misafir ediliyor. Hakkarili hayırsever vatandaşlarımız tarafından AFAD hesabına 11 milyon 18 bin 959 lira yatırılmıştır. Türkiye Diyanet Vakfı hesabına da 4 milyon 616 bin lira yatırılmıştır. Toplam 15 milyon 634 bin 984 TL nakdi yardım yapılmıştır. Yaklaşık binin üzerinde kamu kurum ve kuruluşlardan ve gönüllülerden oluşan personel deprem bölgesine gönderildi” dedi.

“75 bin öğretmen ve öğrenciye farkındalık eğitimi verdik”

Deprem ya da diğer afetlere karşı gerekli hazırlıkların yapıldığını ifade eden Vali Akbıyık, “Biz bu çerçevede Hakkari olarak her kurum kendi görevini yapıyor. Biz depremden önce Hakkari ve ilçelerinde 49'a yakın depreme dayanıklı okul yaptık. Riski azaltma planı çerçevesinde herkesin görevi belli ve çizilmiş. Hakkari'de gerekli tedbirler alınmıştır. Şu ana kadar 75 bin öğretmen ve öğrenciye farkındalık eğitimi yapmışız. 14 bin kişiye ayrıca eğitim vermişiz. AFAD tarafından eğitilmiş 300 eğitilmiş gönüllümüz var ve deprem bölgesinde görev yapıyorlar. Jandarma, güvenlik korucuları ve emniyetimiz deprem bölgesinde” ifadelerini kullandı.

“Halkı paniğe sevk etmek iyi niyet değildir”

Hakkari'de ilk defa aklına deprem gelen insanların halkı paniğe sevk etmek amacıyla gündem yapmalarının iyi niyetli olmadığını belirten Vali Akbıyık, “Tabi ki her şey yüzde yüz yapılmış mıdır bugün tekrar burada gözden geçireceğiz. 2010-2020 yılına kadar yapılan yapıları tek tek tespit edeceğiz. Bir alan çalışması yapmayacağız, ancak hangi konutun kullanıma müsait olup olmadığına bakacağız. Hakkari tarihin en büyük hizmetlerini almıştır. Benim ricam, Hakkari halkını kimse paniğe sevk etmesin. Depremin ne zaman olacağını da Allah bilir. Türkiye bir deprem bölgesidir. Bugün de olabilir, yarın da olabilir, 1 yıl veya 10 yıl sonra da olabilir. Hem toplum hem devlet olarak her türlü hazırlığımızı yapacağız. Muhtemel deprem için her türlü tedbiri almış durumdayız” şeklinde konuştu.

Öğretmenevinde yapılan toplantıya vali yardımcıları Mustafa Berat Kılıç, Tevfik Kumbasar ve Halil İbrahim Köroğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, AFAD Şube Müdürü Erhan Kanat, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları ve ilgili kurum müdürleri katıldı.