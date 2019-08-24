Vali Akbıyık, Kıran operasyonunu denetledi

gününde Vali İdris Akbıyık, operasyon bölgelerini denetleyerek kahraman jandarma, polis ve güvenlik korucu timlerine moral ve motivasyon ziyaretinde bulundu.

Vali İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve beraberindeki heyetle “Kıran Operasyonu” bölgelerini inceledi. Vali Akbıyık ve beraberindeki heyet önce 3 bin 350 rakımlı Varkavik Tepe Üs bölgesini ziyaret ederek devam eden Kıran Operasyonunu denetledi. Burada Vali Akbıyık, operasyona katılan kahraman emniyet güçlerimizle sohbet ederek başarılar diledi. Daha sonra Vali İdris İdris Akbıyık ve beraberindeki heyet 3 bin 400 rakımlı Fakı Tepe Üs Bölgesine geçerek devam eden operasyon ile ilgili bilgi aldılar. Bölgede tespit edilen mağara ve sığınakların imha edilmesini yakından inceleyen Vali Akbıyık,"Sayın Cumhurbaşkanımızın himaye ve direktifleri, İçişleri Bakanlığımızın koordinesiyle, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanımız ve İl Jandarma Komutanımızın komutasında yürütülen bu operasyon başarıyla devam etmekte. Güvenlik güçlerimizce yürütülen müşterek operasyon başarıyla devam ediyor ve son terörist kalmayana kadar bitirmeye dönük bir operasyon gerçekleştiriyoruz” dedi.

Operasyonu yakından denetleyen ve koordine eden Vali Akbıyık ve beraberindeki heyet güvenlik güçlerimize başarılar dileyerek bölgeden ayrıldı.