Vali Akbıyık, Kur'an kursu öğrencileriyle iftarda bir araya geldi

Hakkari Ahmed-i Hani Kur'an Kursu binasında düzenlenen iftar yemeğine Vali İdris Akbıyık'ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Baro Başkanı Zeydin Kaya, İl Müftüsü Faruk Gürbüz ve öğrenciler atıldı. İftar yemeğinde konuşan Vali Akbıyık, bütün öğrencilerin Ramazan-ı Şerif'ini kutlayarak, “Bildiğini gibi bir projemiz var. ‘Bir Kitap Bir İnsan' projemiz kapsamında buradaki kardeşlerimiz de mutlaka 1 kitap okuyup ve 1 kitap okutacaklar. Fakat şekilde kalmayalım mutlaka öze inelim. Maddedeki manayı anlamaya çalışalım. İslam'ı her yönü ile öğrenelim. Sadece ibadet ve amelle değil, ahlak ve diğer yönleriyle de öğrenip anlamaya çalışalım. İlerde inşallah buradan ülkemizin geleceğinde söz sahibi olacak inançlı, imanlı gençler, politikacılar, bürokrasiler, ekonomistler, doktorlar yetişecek. Ben bu vesile ile bizleri sizlerle buluşturan müftümüze teşekkür, eder yarışmaya katılan kardeşlerimizi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

İftarın ardından Vali Akbıyık, kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencileri tebrik ederek ödüllendirdi.