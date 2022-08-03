Vali Akbıyık, KYK inşaatında incelemelerde bulundu

Hakkari'nin Yukarı Merzan Mahallesi'nde 2020 yılının Temmuz ayında yapımına başlanan ve 2022 Eylül ayında tamamlanacak olan KYK yurt binası inşaat çalışmaları devam ediyor. Vali İdris Akbıyık, Gençlik ve Spor Bakanı Danışmanı Hamdi Sıcak, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, binada incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Bin 250 kişilik yurt binasının devreye girmesi ile birlikte öğrencilerin barınma sıkıntısından kurtulacağı belirtildi.