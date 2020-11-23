Vali Akbıyık manav alışverişini kendisi yaptı

Göreve geldiği günden itibaren mesaisinin büyük bir kısmını sahada geçirerek vatandaşlarla bir araya gelen Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, akşam esnafları ziyaret etti. Cadde üzerinde bulunan bir manava giren Vali Akbıyık, manavda bulunan vatandaşlarla ve çalışanlarla sohbet etti. Sohbet esnasında Covid-19 tedbirlerini de hatırlatan Vali İdris Akbıyık, maske, mesafe ve temizlik kurallarının bir kez daha altını çizdi. Manavdan alışveriş de yapan Akbıyık, manav çalışanlarına tedbirlere uydukları için teşekkür etti. Manav işletmecisi ve çalışanlar Vali Akbıyık'ın ziyareti nedeniyle memnuniyetlerini dile getirirken, ziyaretlerinden ötürü Vali Akbıyık'a teşekkür ettiler.