İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Akbıyık, Mir Kalesi'ndeki çalışmaları denetledi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, tarihi Mir Kalesi’nde uygulanacak olan "Millet Bahçesi" projesi için yürütülen çalışmaları denetledi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, tarihi Mir Kalesi'nde uygulanacak olan "Millet Bahçesi" projesi için yürütülen çalışmaları denetledi.


Vali İdris Akbıyık, beraberindeki Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ile Dağgöl Mahallesi'nde bulunan tarihi Mir Kalesi'nin halka açılması ve sosyal tesise dönüştürülmesi için yürütülen proje çalışmalarını yerinde denetledi. Vali Akbıyık, Mir Kalesi'nin halka açılması için proje yapım çalışmalarının başladığını belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.