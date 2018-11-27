Vali Akbıyık, muhtarlarla bir araya geldi

Valilik konferans salonunda yapılan toplantıya Vali İdris Akbıyık, vali yardımcıları İdris Koç ve Mustafa Doruk, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Metin Göktepe, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, mahalle ve köy muhtarları katıldı. Hakkari'de 3 haftasını tamamladığını belirten Vali Akbıyık, burada muhtarlarla hem tanışıp hem de yapılacak hizmetler hakkında soru cevap şeklinde bir toplantı gerçekleştireceklerini söyledi. Vali Akbıyık, “Hakkari merkez başa olmak üzere ilçelerimizde de belediyeler tarafından takdire şayan hizmetler yapılmıştır. Hakkari halkı hizmetin en iyisine layıktır. İl genelinde yeni yapılacak içme suyu projeleri ve devam eden ve yeni yapılacak olan hizmetleri ele alacağız. Köylerde bir eksikliği olan muhtarlar varsa burada sorun ve sıkıntılarını dile getirebilirler. Derecik beldesi ilçe oldu. Derecik ilçesi için yapılacak hizmetlerle ilgili çalışmaları ele alacağız. Hakkari'yi çok beğendim ve insanları cana yakın. Burada mahalle ve köy muhtarlarından isteğim, hizmet manasındaki tüm sorunları bize iletmeleridir” dedi.