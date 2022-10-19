Vali Akbıyık, muhtarlarla yemekte bir araya geldi

Vali Akbıyık, öğretmenevinde muhtarlarla yemekte bir araya geldi. Yemeğe merkez mahalle ve köy muhtarları katıldı. Vali Akbıyık, olan muhtarların gününü kutlayarak, sorun ve taleplerini dinledi.

Kendilerini unutmayan Vali Akbıyık'a teşekkür eden muhtarlar, sorun ve taleplerini ilettiler.

Yemeğin ardından muhtarlar tarafından valilik önünde bulunan Atatürk heykeline çelenk bırakıldı.

Yemeğe, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek de katıldı.