Vali Akbıyık, öğrencilere kitap hediye etti

Hakkâri Valisi İdris Akbıyık, Kıran Mahallesi'nde bulunan Örnek Camii'nde kıldığı Cuma namazı sonrasında vatandaş ve öğrencilerle bir araya geldi.

Bir süre sohbet ettiği vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Vali İdris Akbıyık, daha sonra yanına gelen öğrencilere de kitap hediye etti. Kar yağışı nedeniyle bugün okulları tatil ettiklerini söyleyen Vali Akbıyık, öğrencilerin bunu iyi değerlendirerek ders çalışıp bol bol kitap okumalarını istedi.

Öğrenciler ise, kar tatili ve kendilerine kitap hediye edilmesinden dolayı Vali Akbıyık'a teşekkür ettiler.