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Vali Akbıyık, öğrencilere kitap hediye etti

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Cumhuriyet İlkokulu ile Ortaokulu’nu ziyaret ederek ders başı yapan öğrencilere kitap ve kırtasiye malzemesi hediye etti.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Cumhuriyet İlkokulu ile Ortaokulu'nu ziyaret ederek ders başı yapan öğrencilere kitap ve kırtasiye malzemesi hediye etti.


Vali İdris Akbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, bir süre önce öğretmen ve veliler ellerin el birliği ile yıkayıp eğitim ve öğretime hazırladığı kentin en başarılı okullarından biri olan Hakkari Cumhuriyet İlkokulu ile Ortaokulunu ziyaret etti. Vali Akbıyık ve beraberindekiler okul müdürü Ali Yalçın ve öğretmenler tarafından karışılandı. 24 derslik, 73 öğretmen ve yaklaşık bin 595 öğrencisi bulunan Hakkari Cumhuriyet İlkokulu ile Ortaokulunun sınıflarını dolaşan Vali Akbıyık burada öğrencilere kitap ve kırtasiye malzemesi hediye ederek değişik sorular sordu. Vali Akbıyık, müzik odasında ziyaret ederek saz çalış buradaki müzik aletlerini yakından inceledi. Hakkari'de göreve başladığı gün Valilik olarak Hakkâri'de ‘Bir kitap bir insan' projesini başlatan Vali İdris Akbıyık, genç, yaşlı, kadın, erkek, çoluk çocuk herkesin okuması çağrısında bulunmuştu. Vali Akbıyık, ”Bir kitap okuyup bir kişiye de okutuyoruz. Kitap insan kadar insan kitap kadar kıymetlidir. Artık kötü şeylerle, şiddetle anılan değil, güzelliklerle, iyiliklerle anılan, okuyan, gelişen bir Hakkâri arzu ediyoruz. Onun için çaba sarf ediyoruz'' dedi.


Huzur ve güvenin olduğu Hakkari'de hayat olduğunu söyleyen Vali İdris Akbıyık, yeni göreve başlayan öğretmenlere de başarılar diledi.

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