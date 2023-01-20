Vali Akbıyık öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

Okulun girişinde bando takımı ve çiçeklerle karşılanan Vali Akbıyık, çocuklara karnelerini dağıttı. Burada açıklamalarda bulunan Vali Akbıyık, öğrencilerin bu mutlu gününe eşlik ettiklerini belirterek, “Okuma seferberliğine katkı sağlamak adına çok güzel kitaplardan oluşan karne hediyelerini çocuklarımıza verdik. Bir toplumun değerlerini, kültür ve medeniyetini nesilden nesile aktarabilmek iyi bir eğitimle mümkündür. Bu nedenle en önemli yatırım eğitimdir dedik ve ilimizde eğitim seferberliği başlatarak bu güzide kentimizi eğitimde her geçen gün daha da ileriye taşıyacak eğitim projelerine ve eğitim kurumlarımızın fiziki iyileştirmelerine öncelik verdik. Hayalimizdeki kadim şehir Hakkari, başta eğitim olmak üzere her türlü hizmetin en iyisine layık ve çok daha fazlasını hak ediyor ve halen mutlu bir Hakkari'yi daim kılmak ve yavrularımıza daha güzel bir gelecek inşa etme hususunda durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz. Hamdolsun, ilimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak yürütülen işbirliği neticesinde, devletimizin sağladığı kaynaklar, etkin ve verimli bir şekilde kullanılarak eğitimde iyi ve kaliteli sonuçlarla karşılaşıyoruz. Akademik başarı, okuma becerileri, sosyal kültürel etkinlikler, uluslararası projeler ve değerler eğitimi gibi öğrencilerin bütünsel gelişimleri gibi alanlarda tüm eğitim camiamız, vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamak için durmadan çalışıyorlar. Şükürler olsun ki bu çalışmaların meyvelerinin toplandığını hep birlikte müşahede etmekte ve öğrencilerimizin akademik başarılarındaki ilerlemeyi yapılan kazanım değerlendirmelerinde görmekteyiz” dedi.

'Bir Karne Bir Kitap' projesi

İl geneli tüm okullarda ‘Bir Kitap Bir İnsan' projesi bünyesinde karne ile birlikte öğrencilere birer de kitap hediye ettiklerini söyleyen Vali Akbıyık, “Hakkari'deki öğrencilerimizin tatilde okuyacağı bir kitabı oldu. İnşallah verilen bu kısa ara, çocuklarımız için ellerinden kitaplarını düşürmeyecekleri bir tatil olur ve sevgili öğrencilerimiz bu dönemi en iyi şekilde değerlendirir. Bu vesileyle öğretmen ve öğrencilerimize, aileleriyle birlikte geçirecekleri huzurlu bir tatil diliyor, başlattığımız bu eğitim seferberliğine katkı sunan ve emek veren başta eğitim camiamız olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ise il genelinde 92 bin öğrencinin bugün itibariyle karnelerini aldıklarını belirtti.