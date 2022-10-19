Vali Akbıyık, örgü eserleri fotoğraf sergisini ziyaret etti

Dr. Hasan Buğrul tarafından açılan örgü eserleri fotoğraf sergisini ziyaret etti.

Belediye hizmet binası önünde açılan sergide 40'e yakın tablo ve 80'e yakın üzerinde örgü eseri fotoğrafları yer alıyor. Vali Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Hakkâri Sanayi ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Veli Kaya ile birlikte örgü eserleri fotoğraf sergisini ziyaret etti. Vali Akbıyık, fotoğrafları tek tek inceleyerek bu güzel çalışmadan dolayı Doç. Dr. Hasan Buğrul teşekkür etti.