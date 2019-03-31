Vali Akbıyık oyunu kullandı

32 ilde seçmenler saat 07.00'den itibaren sandık başına giderken, diğer illerde de saat 08.00'de oy kullanılmaya başlandı. 176 bin 826 seçmenin 602 sandıkta oy kullanacağı Hakkari'de, oy verme işlemi devam ediyor.

Sakin geçen oy verme işlemi için okulların girişlerinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Hakkari Valisi İdris Akbıyık da, Cumhuriyet İlk ve Ortaokulundaki 1030 Nolu sandıkta oyunu kullandı.

Seçimlerin Türkiye ve Hakkari için hayırlı olmasını dileyen Vali Akbıyık, sandık görevlilerinden oylama işleminin nasıl geçtiğine dair bilgi alarak, görevlilere başarılar diledi.

Öte yandan, vatandaşlar da oylarını kullanmak için sandık başına gitmeye devam ediyor.