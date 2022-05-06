Vali Akbıyık: “Özel eğitim öğretmenlerimiz, kişilik oluşturan rol modellerdir"

Vali Akbıyık, eşi Sevim Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ile birlikte özel eğitim uygulama okulunu ziyaret etti. Vali Akbıyık; zihinsel, duygusal ve bedensel yönden dengeli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerinin yanı sıra yaşam becerilerini kazanmış sosyal bireyler olmasına yönelik verilen eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür'den bilgi aldı.

Vali Akbıyık, eğitim gören çocuklarla yakından ilgilenerek, özverili çalışmalarından ötürü özel eğitim öğretmenlerine teşekkür etti. Vali Akbıyık, “Özel eğitim öğretmenlerimiz, sadece bilgi öğretip aktaran değil aynı zamanda şekil veren ve kişilik oluşturan rol modellerdir" dedi.