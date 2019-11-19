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Vali Akbıyık, özel harekât yerleşkesinde incelemelerde bulundu

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü için tahsis edilen yeni yerleşkede incelemelerde bulundu.


Vali Akbıyık, Hakkari'nin Bağlar Mahallesi Sanayi Caddesi Bay köyü yolunda bulunan Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü için tahsis edilen ve içinde yatakhane ve idari katların bulunduğu yeni yerleşkede incelemelerde bulundu. Vali Akbıyık, Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar tarafından karşılandı. Restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Akbıyık, burada çalışan işçilere görevlerinde kolaylıklar diledi.

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