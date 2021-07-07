Vali Akbıyık: “Pandemiyi birlikte yeneceğiz”

İlçe, belde, köy ve mezra ziyaretlerini sürdüren ve sürekli halkla iç içe olan ve onların sorun ve sıkıntılarını yerinde dinleyen Vali İdris Akbıyık ziyaretlerini sürdürüyor. Hakkari çarşı merkezini ziyaret eden Vali Akbıyık, vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Sağlık Bakanlığının uyguladığı aşılar hakkında esnafla sohbet eden Vali Akbıyık, “Halkımızın aşı oranı arttıkça pandemiyi birlikte yeneceğiz” dedi.

Esnafla birlikte çay içerek işleri konusunda da bilgi alan Vali Akbıyık, kentteki ziyaretlerini sürdürdü.

Belediyenin 2020-2023 Değişim ve Dönüşüm Projesi kapsamında ''Cadde Giydirme'' uygulamasına ilk olarak başlanılan belediye binasındaki çalışmaları inceleyen Vali Akbıyık, çalışmalar hakkında bilgi aldı.