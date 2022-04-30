Vali Akbıyık, peyzaj çalışmalarını denetledi

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ile beraber Ulu Cami çevresinde sona eren çalışmaları inceleyen Vali Akbıyık, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarının belediye tarafından tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirtti.

Daha sonra çarşı merkezinde ziyaretlerde bulunan Vali Akbıyık, vatandaşlarla sohbet etti.