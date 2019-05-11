Vali Akbıyık ramazan gecelerine katıldı

Vali İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu ile birlikte çarşı merkezinde vatandaşlarla bir araya gelerek aynı masalarda çay içip sohbet ettiler. Vatandaşlarla birlikte yayla muzu olarak bilinen uçkun yiyen Vali Akbıyık, birçok derde şifa olan uçkunun faydalarını anlattı. Kent merkezinde kurulu bulunan masaları tek tek dolaşan Vali Akbıyık ve beraberindekiler çocuklara oyuncak dağıtarak yakından ilgilendiler. Ailelerin sorun ve sıkıntılarını da yakında ilgilenerek not alan Vali Akbıyık, Hakkari'nin huzurunu yaşadığını belirtti. Huzur ve güven ortamının sağlandığı ilde vatandaşların gece geç saatlere kadar dışarıda eğlendiğini ifade eden Vali Akbıyık, Ramazan gecelerine katılarak vatandaşlarla beraber sohbet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Adım attığı her noktada vatandaşların sevgi seli ile karşılanan Vali Akbıyık, vatandaşlarla tek ilgilendi. Vali Akbıyık ve protokol üyelerinin sürekli halkla iç içe olmasının mutluluğunu yaşadığını söyleyen vatandaşlar ise bu duyarlı davranıştan dolayı Vali Akbıyık ve beraberindeki ekibine teşekkür ettiler.