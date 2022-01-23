Vali Akbıyık, Reng-i Hakkari gösterisine katıldı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu'nun "Etnik Anadolu" adlı gösterisine katıldı.

Atatürk Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen programa, Vali İdris Akbıyık, eşi Sevim Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Mili Eğitim Müdürü Bilal Gür, İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program sonunda sahneye çıkan Vali Akbıyık, Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu'nu başarılarından dolayı tebrik etti.

Hakkari kültürünün araştırılarak Türkiye'nin 7 bölgesine ait hikayelerin sahnelenmesi yaygınlaştırılarak projenin gelecek nesillere aktarılması, Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı olan 65 usta öğreticinin dengbejlikten, halk danslarına, erbaneden Hakkari müziğine giden bu yolculukta proje büyük bir özveri ve titizlikte yürütülüyor.