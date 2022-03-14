Vali Akbıyık sağlık çalışanlarının bayramını kutladı

Vali Akbıyık ve beraberinde bulunan İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Hakkari Devlet Hastanesini ziyaret etti. Vali Akbıyık, İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Burhan Yılmaz, Başhekim Uzm. Dr. Uğur Can Kara, birim müdürleri ve sağlık çalışanlarının bayramını kutlayarak görevlerinde başarı ve kolaylıklar diledi.

Vali Akbıyık, çekilen hatıra fotoğrafının ardından hastaneden ayrıldı.