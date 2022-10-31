Vali Akbıyık, sanat topluluğuyla bir araya geldi

Belediye bünyesinde hizmet veren ve sahne performansı ile Türkiye'de sıkça adından söz ettiren sanat topluluğu, yoluna emin adımlarla devam ediyor. Vali İdris Akbıyık, Hakkari Belediyesi Sanat Topluluğuna emek ve başarılarından dolayı tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Akbıyık, kaybolmaya yüz tutmuş kültürel ve sanatsal çalışmalarını Türkiye'ye ve dünyaya duyuran sanat topluluğu ve emeği geçen herkese teşekkür etti.