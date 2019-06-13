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Vali Akbıyık, şehit Özatak için okutulan mevlide katıldı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 5 Şubat 2016 tarihinde terörle mücadele kapsamında yürütülen hendek operasyonlarında şehit olan Hakkarili Teğmen Abdulselam Özatak için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 5 Şubat 2016 tarihinde terörle mücadele kapsamında yürütülen hendek operasyonlarında şehit olan Hakkarili Teğmen Abdulselam Özatak için Mevlid-i Şerif okutuldu.


Durankaya beldesinde bulunan şehidin evinin bahçesinde okutulan mevlit programına Vali İdris Akbıyık, Hakkâri Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Komando Albay Hamdi Ünal Akmeşe, Hakkâri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk,İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Hakkari Barosu Başkanı Av. Zeydin Kaya, Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Vakıf ve Dernek Başkanı Abdurrahman Er, şehit Teğmen Abdulselam Özatak'ın babası Salih Özatak, ailesi ve yakınları ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.


İl Müftülüğünde görevli imamlar tarafından okunan Mevlid-i Şerif programında İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından şehit Teğmen Abdulselam Özatak ve bütün şehitlerin ruhuna Fatiha'lar okunarak dualar edildi.


Mevlit programında bir konuşma yapan Vali İdris Akbıyık, Allah'ın okutulan Kur'an-ı Kerim'i, mevlidi kabul etmesini dileyerek, "Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz, mekânı cennet olsun. Allah şehidimizin annesine, babasına, kardeşlerine kalanlara uzun ömür versin. Şehitlerimiz Peygamberlerle beraberler. Allah herkese şehitlik nasip etmez, sevdiği kollarına şehitliği nasip eder. Okutulan Mevlid-i Şerif'in ve yapılan duaların kabul edilmesini diliyorum. Allah'tan şehidimizin ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Şehidimizin mekânı cennet olsun” dedi.


Daha sonra programda, vatandaşlara ikramda bulunuldu.

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