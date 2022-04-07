Vali Akbıyık, şehitlerin adı verilen park ve çeşmesini hizmete açtı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, '10 Nisan Polis Haftası' çerçevesinde Depin mevkiinde şehit polisler adına yaptırılan çeşme ve parkın açılışına katıldı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, '10 Nisan Polis Haftası' çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Depin mevkiinde organize edilen şehit polisler Abdullah Bozkurt, Hamza Irmak adına yaptırılan park ve Erkan Başpehlivan adına yaptırılan çeşme açılışına katıldı. Çeşme ve parkların açılışı için düzenlenen törende konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, polis haftasını kutlayarak, parkların ve çeşmenin hayırlı olmasını diledi. Polis haftasının Türkiye'de olduğu gibi Hakkari'de de çeşitli etkinliklerle kutlandığını belirten Vali Akbıyık, "Burada yapılan parklarımıza iki şehidimizin ismi verildi. İnşallah isimleri bu parklarda, kalbimizde, gönlümüzde, milletin kalbinde sonsuza kadar yaşayacak. Türkiye'de en çok şehidin verildiği yer. 2 binin üzerinde şehidimiz var. Askerlerimiz, polislerimiz, jandarmamız ve güvenlik korucularımız ve vatandaşlarımız. Buranın her karış toprağı şehit kanıyla sulanmış. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

Vali Akbıyık, daha sonra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ile eşi Gökşen Pınar, müdür yardımcıları, Özel Harekat Şube Müdürü Recep Korhan Gürel ile parkların ve çeşmenin açılışını yaptı. Şehitlerin özgeçmişinin okunduğu törende, dua edilerek kurban kesildi.