Vali Akbıyık, seriberi, güvendağı ve ikikaya bölgesinde

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, beraberindekiler ile birlikte Irak'ın sınırında bulunan ve 19 Nisan 2019 günü terör örgütünün hain saldırısı sonucu 4 askerin şehit ve 6 askerin yaralandığı üs bölgelerini ziyaret etti.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, beraberindeHakkâri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve Hakkari Emniyet Müdürü M. Suvat Dilberoğlu ile birlikte Çukurca ilçesi Irak'ın sınırında bulunan ve 19 Nisan 2019 günü terör örgütünün hain saldırısı sonucu 4 askerin şehit ve 6 askerin yaralandığı Seriberi ile Güvendağı ve İkiyaka Düztepe Üs Bölgelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.