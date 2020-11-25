Vali Akbıyık: “Şiddetin her türlüsüne karşı çıkacağız”

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın başkanlığında yapılan toplantıya; Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mustafa Çetin, kurum amirleri ve kadın dernekleri temsilcileri katıldı. Burada konuşan Vali Akbıyık, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle tüm Türkiye'de olduğu gibi Hakkari'de de program düzenlediklerini belirterek, “Kadına şiddetle mücadelede Hakkari'de neredeyiz? Öncelik hepimiz kendimiz ve ailemizi sorgulayacağız. Sadece kadın, çocuk ve erkek değil, şiddetin her türlüsüne karşı çıkacağız. Anayasamız, kanunlarımız ve kabul ettiğimiz uluslararası normlar, inancımız hepsi kadının en değerli varlığımız olduğuna dair düzenlemeler yapılıyor. Ülkemizde ve ilimizde kadına şiddetle ilgili birçok çalışma yapıldı. Birimler oluşturuldu. Adliye binasında birimler oluşturuldu. Hepimize birçok görevler düşüyor. Bu sadece devletin görevi değil. Herkes kendi çapında anayasamızın emrettiği şekilde, geleneklerimizin emrettiği şekilde mücadele edecek. Biz burada kurum ve kuruluşlarımız ve kadın dernekleri olarak neler yapıyoruz, bu gibi tüm konuları ele alacağız” dedi.