Vali Akbıyık sınır hatlarını ziyaret etti

Vali Akbıyık ve beraberindeki komutanlar, Türkiye-İran sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerin önlenmesi ve teröristlerin sızmasının engellenmesi amacıyla Yüksekova-İran sınır hattına yapılan 43 kilometrelik modüler duvar çalışmalarını yerinde denetledi. Vali Akbıyık daha sonrada İran sınırında bulunan Cengiz ve Ağaçlı üs bölgelerinde ülkemizin huzur ve güvenliği için 7 gün 24 saat nöbet tutan Kahraman Mehmetçik ve özel harekat polislerini ziyaret ederek görevlerinde başarı ve kolaylıklar diledi.