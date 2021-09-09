İhlas Haber Ajansı

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Vali Akbıyık sınır hatlarını ziyaret etti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sınır hatlarında ziyaretlerde bulundu.


Vali Akbıyık ve beraberindeki komutanlar, Türkiye-İran sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerin önlenmesi ve teröristlerin sızmasının engellenmesi amacıyla Yüksekova-İran sınır hattına yapılan 43 kilometrelik modüler duvar çalışmalarını yerinde denetledi. Vali Akbıyık daha sonrada İran sınırında bulunan Cengiz ve Ağaçlı üs bölgelerinde ülkemizin huzur ve güvenliği için 7 gün 24 saat nöbet tutan Kahraman Mehmetçik ve özel harekat polislerini ziyaret ederek görevlerinde başarı ve kolaylıklar diledi.

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